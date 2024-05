Bono 'dá' a Taça do Rei ao Al Hilal e volta a fazer chorar Cristiano Ronaldo

O guarda-redes Bono foi decisivo para o Al Hilal, de Jorge Jesus, conquistar a Taça da Arábia Saudita de futebol, ao vencer o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, nos penáltis, após um empate 1-1 no final do prolongamento.

O guardião marroquino foi fundamental ao longo do jogo, com algumas defesas que permitiram à equipa segurar a vantagem quase até final, e também nos penáltis, voltando a fazer Cristiano Ronaldo chorar convulsivamente, numa imagem que remeteu para o jogo dos quartos de final do Mundial Qatar2022, quando recolhia aos balneários após a eliminação justamente frente a Marrocos.

No entanto, o Al Nassr só se pode queixar de si próprio. Depois de estar a perder desde os sete minutos, devido a um golo do avançado sérvio Aleksandar Mitrovic, e a jogar em inferioridade numérica desde o minuto 56, por expulsão do seu guarda-redes, o colombiano David Ospina, conseguiu operar uma reviravolta no jogo nos últimos minutos do tempo regulamentar.

Sete minutos depois de o internacional português Otávio sair lesionado, com uma máscara de dor e de preocupação, a poucos dias do início do estágio da seleção portuguesa para a fase final do Euro2024, a sua equipa chegou ao empate.

O golo da igualdade surgiu aos 88 minutos, por Ayman Yahya, um minuto depois do central do Al Hilal Al Bulayhi dar uma cabeçada num adversário e fazer-se expulsar, e três minutos antes do outro central da equipa de Jorge Jesus, o senegalês Kalidou Koulibaly, cometer uma disparate, ao atingir na cabeça o guarda-redes do Al Nassr, e ver o segundo amarelo e consequente vermelho.

No tempo extra, quando se pensava que o Al Nassr poderia tirar partido de ter mais um jogador, deu o 'estoiro' coletivo, pagando o esforço feito para chegar à igualdade com menos um jogador, com a equipa sem energia para chegar ao segundo golo e cometendo erros básicos, com cruzamentos para a área que nunca tiveram Cristiano Ronaldo como destino.

Com menos um jogador, Jorge Jesus procurou levar o jogo para os penáltis, sabendo que estaria em vantagem com Bono na baliza, como se viria a confirmar, com o triunfo por 2-1, com este a adivinhar o lado de todos os remates dos jogadores do Al Nassr, com exceção de Cristiano Ronaldo, que bateu a bola para o lado contrário para o qual o guardião marroquino se lançou.

O Al Hilal, pelo qual Rúben Neves alinhou a totalidade dos minutos -- e falhou logo o primeiro penálti - juntou assim a conquista do campeonato saudita, que terminou com uma vantagem de 14 pontos sobre o Al Nassr, à Taça do Rei e à Supertaça, esta no passado dia 08 de abril, mais uma vez perante a equipa de Cristiano Ronaldo.