Machico assinala Feriado Municipal com sessão solene e concerto

É já esta quarta-feira, dia 8 de Maio, que se celebra o Dia do Município de Machico. Neste feriado municipal, a Câmara Municipal está a organizar um programa que conta com a habitual sessão solene, mas também com um concerto.

Segundo nota à imprensa, as comemorações iniciar-se-ão com uma homenagem aos antigos combatentes, nos Jardins da Graça, prosseguindo com o hastear das bandeiras e ainda com a Sessão Solene, pelas 10 horas, no Solar do Ribeirinho.

Já pelas 18 horas será descerrada a placa evocativa da fundação do Externato Tristão Vaz Teixeira.

A programação terminará, pelas 20 horas, com um Concerto promovido pela Banda Militar da Madeira e pela Banda Municipal de Machico.