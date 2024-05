Tiago Margarido vai continuar a ser o treinador do Nacional na I Liga

O Nacional anunciou hoje, minutos antes da partida diante do Mafra para a 34.ª e última jornada da II Liga de futebol, que Tiago Margarido vai continuar a liderar a formação alvinegra no patamar mais alto do futebol português, após ter conduzido a equipa, com o terceiro orçamento mais baixo do segundo escalão, aos lugares de promoção directa à I Liga, podendo ainda hoje sagrar-se campeão, caso vença e o líder Santa Clara sofra um desaire diante do União de Leiria, nos Açores.



O técnico, de 35 anos, que encerra hoje o seu campeonato de estreia nos escalões profissionais, assinou um contrato válido por duas temporadas com o emblema nacionalista.