PS promete dar condições de vida mais dignas aos idosos

“Não é aceitável que quem trabalhou toda a vida arduamente chegue a uma fase mais avançada e não tenha as condições mínimas para viver dignamente e com tranquilidade”, afirmou Paulo Cafôfo, durante a visita ao Centro de Dia da Fundação de Nossa Senhora da Piedade, no Porto Santo. O líder do PS-M assegura que, com um Governo Regional do seu partido, o Complemento Regional para Idosos será aumentado para 150 euros por mês.

O cabeça-de-lista do PS fez notar o facto de, por toda a Região, haver muitos idosos que recebem pensões muito baixas, insuficientes para fazer face aos custos com a compra de medicamentos, bens de supermercado, despesas de casa e bens e serviços como água, electricidade e gás.

"Esta é uma realidade que o PS quer inverter", com Paulo Cafôfo a defender o aumento dos rendimentos das pessoas que auferem reformas mais baixas, por via da subida do Complemento Regional para Idosos dos atuais 80 euros para 150 euros mensais.

“Isto equivale a dizer que, ao fim de um ano, estes pensionistas receberão um total de 1.800 euros provenientes deste complemento”, sustentou.

Cafôfo enalteceu o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido ao longo dos anos pelo Lar e Centro de Dia da Fundação de Nossa Senhora da Piedade na prestação dos cuidados aos idosos.