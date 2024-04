PS-Madeira promete "gratuitidade dos transportes públicos até aos 25 anos e acima dos 60"

O apoio às famílias madeirenses, "de modo a mitigar os efeitos do elevado custo de vida, constitui uma das prioridades do PS-Madeira", anunciaram esta segunda-feira os socialistas na Região.

O programa dos socialistas para as eleições legislativas regionais "contempla várias medidas com esse objetivo, entre as quais a gratuitidade dos transportes públicos para os cidadãos até aos 25 anos e para aqueles com mais de 60 anos de idade".

O compromisso, que foi reassumido esta tarde aquando de uma ação de pré-campanha na freguesia do Caniço, na qual esteve presente Paulo Cafôfo, candidato a presidente do Governo Regional, revela-se de "grande importância, já que este será menos um encargo financeiro que muitas famílias terão de suportar".

O deputado e candidato Rui Caetano explicou que "a proposta do PS é bem mais abrangente do que o regime atualmente vigente, alargando os limites de idade dos beneficiários para permitir, precisamente, que mais madeirenses possam ser contemplados". “Desta forma estaremos a apoiar todos os jovens que estão em idade escolar, bem como todas as pessoas a partir dos 60 anos”, referiu.

“Nós temos de ajudar as pessoas no momento em que elas mais precisam”, sublinhou Rui Caetano, deixando críticas ao PSD e ao CDS por, estando no Governo nos últimos anos, se terem "preocupado apenas em arrecadar mais receita de impostos, ao invés de darem condições às pessoas para melhor enfrentarem a conjuntura do crescente custo de vida, contrastante com os baixos rendimentos".

Encontrando-se no Caniço, uma das localidades mais populosas da Região, e onde "grande parte da população tem de se deslocar para outras freguesias, por motivos profissionais ou para estudar", o candidato socialista aproveitou também para dar conta "do compromisso do PS de criar o passe único regional, permitindo que as pessoas possam circular nas diferentes companhias de autocarros com apenas um documento de transporte". “O nosso objetivo é facilitar a vida das pessoas ao máximo. É para isso que os governos são eleitos, para melhor servir a população”, concluiu.