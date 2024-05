PS promete creches serão gratuitas para todas as crianças

O PS assumiu, hoje, que caso seja governo, as creches serão gratuitas para todas as crianças. Paulo Cafôfo apontou a Educação como uma prioridade para a candidatura socialista às eleições regionais de 26 de Maio.

Os socialistas visitam o Jardim de Infância do Patronato de São Pedro, no Funchal. O cabeça-de-lista classificou a Educação como um investimento estratégico para a Região, apontando o objetivo de apoiar as famílias neste campo, nomeadamente com a gratuitidade das creches.

“Isto é essencial, porque é nas idades mais novas que se começa a estimular o desenvolvimento e a capacitar as crianças”, referiu Paulo Cafôfo, dando conta que hoje em dia há pais que querem dar a melhor educação aos seus filhos mas não conseguem, por não poderem suportar o valor das creches. “Estamos a falar de casais jovens, mas também de uma classe média que não tem o rendimento necessário para suportar, por vezes, aquilo que são custos que devem ser um investimento para o Governo Regional”, sustentou.

O também presidente do PS-M disse que cerca de 3.300 crianças frequentam as creches na Região, sendo que a gratuitidade do ensino representa “uma aposta clara no futuro, no apoio às famílias, no apoio ao desenvolvimento das crianças e na educação”. Perspectivou que, desta forma, a médio prazo, a Região terá uma população mais qualificada e capacitada, com empregos mais qualificados e melhores salários, o que contribuirá também para uma economia mais competitiva e atractiva.