'Dar a Ver' mostra esculturas do Convento de Santa Clara

A Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção de Serviços de Património Cultural da Direcção Regional da Cultura, promove mais uma iniciativa no âmbito do projecto 'Dar a Ver', na próxima sexta-feira, dia 3 de Maio, a partir das 18 horas.

"Sob o tema 'Da Contenção à Emoção - Escultura no Convento de Santa Clara do Funchal', este 'Dar a Ver', como o título indica, será uma visita especial que terá como foco duas das mais importantes obras de arte do espólio daquele monumento", explica a Secretaria através de uma nota de imprensa.

A actividade será orientada por Francisco Clode de Sousa, director de Serviços de Património Cultural, e terá por base a evolução estética da escultura portuguesa, da sobriedade maneirista à emotividade barroca. Será ainda dado destaque a uma obra surpresa no local.

"O 'Dar a Ver' é uma actividade cultural programada e desenvolvida pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção de Serviços de Património Cultural da Direcção Regional da Cultura. Com este projecto, a Direcção Regional da Cultura pretende aproximar os públicos ao património cultural da Região Autónoma da Madeira, através de dinâmicas diversas, subjacente às quais estão trabalhos de investigação, inventariação, classificação, conservação e restauro de obras de arte, assim como novos projectos de museologia e museografia", acrescenta a mesma nota.

Os interessados em participar no 'Dar a Ver' da próxima sexta-feira, que uma vez mais tem acesso gratuito, deverão inscrever-se através do email [email protected].