Ribeira Brava continua à espera “de um auditório digno”

Na intervenção que abriu a sessão solene comemorativa do 110º aniversário da fundação do Município da Ribeira Brava, Rita Abreu, presidente da Assembleia Municipal da Ribeira Brava, não descurou a oportunidade de lembrar compromissos assumidos que estão por concretizar no concelho.

Nomeadamente a prometida “requalificação da frente-mar”, a resolução do “problema” que perdura no nó da via rápida em Campanário e ainda “um auditório digno”, reivindicou, aproveitando a presença de Miguel Albuquerque.

Salientou que as parcerias entre o Governo Regional e a Câmara Municipal “é um caminho de deve merecer continuidade”, por reconhecer que só em entreajuda será possível concretizar “obras estruturantes e fundamentais para o concelho”.

A autarca eleita pelo Movimento RB1 fez também “balanço de mais um ano de governação autárquica”, nomeadamente no que diz respeito à Assembleia Municipal, órgão que preside desde as Autárquicas de 2017. Apesar das diferentes forças políticas com assento no órgão deliberativo municipal, Rita Abreu assegurou que “todos têm dado contributos válidos”, no esforço comum “para diminuir diferenças e aprofundar sinergias nas quatro freguesias do concelho”, salientou.