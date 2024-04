Mesmo sem haver resultados oficiais, André Villas-Boas já reagiu ao ato eleitoral, garante o site do clube, sendo que a esta hora, perto das 2h00 deste domingo, os resultados das eleições no FC Porto, que decorreu das 9h00 às 20h00 de sábado, estabelecendo um novo recorde na história do clube com 26.743 votantes, não são conhecidos. Mas André Villas-Boas, líder da Lista B, reagiu à vitória, dizendo que é "dos associados do FC Porto" numa "noite histórica" e que mostrou "a força" do clube.

O antigo treinador disse que "ganhar, conquistar títulos e sustentar o nosso clube para o futuro é o que quero", acrescentou André Villas-Boas, o 32.º presidente da história do FC Porto. Estas são algumas das frases citadas pelo site do clube onde, ainda esta noite devem ser divulgados os resultados oficiais.

"Fazendo fé nas notícias das últimas horas, esta poderá ser uma vitória estrondosa e é por isso que a dedico a todos os portistas, onde quer que estejam. É a vitória dos associados do FC Porto. Pela responsabilidade que me passam, prometo dar a vida pelo FC Porto. Este é o FC Porto que queremos, forte, revigorado, com raça, em que os associados, os reais detentores do clube, ditaram hoje a sua mudança e encaram de frente os desafios que se avizinham. Vamos precisar de manter a coragem para lutar dentro e fora dos relvados para recuperar de novo o lugar que é nosso por destino. Somos dos melhores clubes do mundo, o bastião da região Norte, e somos o FC Porto, o melhor clube de Portugal."

"Que noite histórica, que orgulho enorme ver a força do nosso FC Porto. O nosso clube está vivo e hoje mostrou a sua força. Lancei-me nesta candidatura pelo clube e pelos associados. Recebi força, energia e confiança que nos trouxe até aqui. Era possível voltar a ver o FC Porto com orgulho. Vivemos momentos únicos nesta caminhada."



"Deixo uma palavra às restantes candidaturas, em especial à de Jorge Nuno Pinto da Costa. Deixo o meu agradecimento por tudo o que deu ao FC Porto, pela vida que deu ao FC Porto, e quero deixar-lhe a garantia de que esta é e sempre será a sua casa. Este é o FC Porto que todos desejamos e precisamos."

"Estou muito contente, orgulhoso e honrado por esta oportunidade que me dão. Espero corresponder às vossas exigências, às exigências de todos os portistas. Ganhar, conquistar títulos e sustentar o nosso clube para o futuro é o que quero."