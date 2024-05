Pedro Ramos visitou doentes transferidos dos Açores

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil visitou, hoje, as instalações do Regimento de Guarnição Nº 3 (RG3), onde estão alojados os doentes transferidos dos Açores para a Madeira para assegurarem os tratamentos de hemodiálise.

O Serviço Regional de Saúde da RAM informa, em comunicado, que estão assegurados todos os cuidados de saúde, incluindo apoio nutricional e social, aos utentes acolhidos no Hospital Dr. Nélio Mendonça e no Regimento de Guarnição nº 3 (RG3), transferidos dos Açores para a Madeira no dia 6 de Maio.

Os 55 doentes com doença renal crónica já receberam o respectivo tratamento, bem como toda a medicação necessária.

Durante a visita de Pedro Ramos ao RG3 foi assinado o Memorando entre a Zona Militar da Madeira e o Governo Regional através da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, que define as condições de cedência das instalações para assegurar, o alojamento dos doentes deslocados, no âmbito da colaboração institucional entre os Serviços Regionais de Saúde das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores.

O Serviço Regional de Saúde disponibilizou, aos utentes provenientes dos Açores e aos seus familiares, uma linha de apoio com o número – 967702566, que estará disponível durante a permanência na Madeira.