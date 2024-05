Embaixadora da Suécia visitou Protecção Civil

O Serviço Regional de Proteção Civil deixou um apelo à Embaixadora da Suécia para que sejam emanadas algumas recomendações de segurança, de forma que os turistas que nos visitam possam estar devidamente preparados para ir à descoberta das belezas naturais, nomeadamente nos percursos pedestres. Elisabeth Eklund visitou as instalações do SRPC na passada sexta-feira.

De acordo com nota à imprensa, para além das habituais apresentações de cumprimentos entre as partes, esta reunião serviu essencialmente para dar a conhecer a orgânica e funcionamento da Proteção Civil na Região Autónoma da Madeira, bem como tomar conhecimento sobre o Dispositivo de Resposta Operacional Regional disponível em toda a ilha.

Ficou patente que a Madeira e o Porto Santo são destinos "extremamente seguros", mas que carecem de determinadas precauções aquando de determinadas actividades como as caminhadas.

Foi ainda esclarecido aos visitantes que o Sistema Integrado de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira está preparado, do ponto de vista operacional, técnico e com equipamento adequado para garantir a segurança, numa vertente safety, de todos os cidadãos nacionais e estrangeiros que visitam as Ilhas da Madeira e Porto Santo.