Pedro Ramos diz que a Madeira é uma Região “saudável, segura, sustentável, inovadora e solidária”

O secretário regional de Saúde e Proteção Civil participou, hoje, online, na sessão de abertura do 'think tank' “SHT-SCIENCE to HEALTH to TECH, H-INNOVA, realizado no Centro Hospitalar e Universitário de Santo António no Porto.

Pedro Ramos afirmou que o “hospital do futuro” que está a ser construído na Madeira "será um Hospital KIWI, com conhecimento ,inteligência, expertise e interoperabilidade”.

O Health Innovation HUB foi criado para potenciar a inovação em Saúde. O governante enalteceu a interligação existente entre as diversas entidades e sublinhou que "o impacto desta transformação digital na área da Saúde tem contribuído para a construção de uma Região saudável, segura, sustentável, inovadora e solidária.

“Estamos a construir um Sistema de Saúde do Atlântico, em que o utente estará sempre no centro da prestação dos cuidados de saúde”, disse.

O programa deste evento contempla apresentações e mesas redondas, com a participação de diversos especialistas. Do Serviço Regional de Saúde, destaca-se a participação de Júlio Nóbrega, director clínico do SESARAM e de Cátia Ferreira, vogal do conselho de administração do SESARAM.