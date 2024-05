Sporting Clube da Madeira organiza Torneio Triangular

O Sporting Clube da Madeira organizará um evento no próximo domingo, "dedicado ao escalão sénior masculino em estreita colaboração do Sporting Clube Santacruzense e contará com a presença do Madeira FC Jersey", informa o clube em comunicado.

"Será um domingo preenchido no Campo Braulio França, no próximo dia 5 de Maio, em que se celebra a realização do Torneio Triangular. O evento arranca às 14h30, com a realização do primeiro jogo do dia, que vai opor o emblema organizador, o Sporting CM e o SC Santacruzense", acrescenta.

"Mais tarde, às 15h45, a equipa verde e branca entrará novamente em campo para defrontar o Madeira FC Jersey, que fará a sua estreia na competição", revela. "Por fim, o último jogo do dia, colocará frente a frente o SC Santacruzense, e o Madeira FC Jersey".

"As equipas jogarão sob o formato txt a uma volta e cada jogo terá a duração de uma parte de45 minutos, com quinze minutos de intervalo".

Todos os jogos do torneio irão decorrer no Campo Braulio França, em Santa Cruz.

Um convívio, e após a competição, entre as três equipas a partir das 20h00 para fechar o dia.