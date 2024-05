José Manuel Rodrigues recebeu deputados do Bloco de Esquerda

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira recebeu, esta tarde, em audiência, os deputados do Bloco de Esquerda (BE), que organizam as primeiras jornadas parlamentares, na Madeira. O encontro bloquista que começou no parlamento regional, junta na Região os deputados na Assembleia da República (AR) e o deputado único do BE na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM).

A comitiva composta pelos deputados na AR Joana Mortágua e Fabian Figueiredo, e pelo deputado único do BE na Madeira, Roberto Almada, aflorou “algumas das preocupações e os principais problemas que os madeirenses enfrentam neste momento”, explicou o parlamentar regional no final do encontro com o presidente do parlamento madeirense.

O deputado madeirense assegurou a José Manuel Rodrigues, que o BE será “sempre uma voz em defesa da autonomia, dos madeirenses e porto-santenses e dos seus direitos”.

"As jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda acontecem na Madeira, esta segunda e terça-feira, e em debate estão iniciativas como a crise na habitação, a transição climática e o combate à corrupção", indica nota à imprensa. BE