Uma pessoa morre carbonizada após despiste automóvel em Castelo Branco

Uma pessoa morreu hoje carbonizada no concelho de Castelo Branco, na sequência de um despiste de um veículo que acabou por incendiar-se, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Beira Baixa, o despiste do veículo ligeiro ocorreu na Estrada Municipal (EM) 1227, em Maxial do Campo, freguesia de Sarzedas, por volta das 10:20.

"O carro despistou-se e de seguida pegou fogo, tendo sido encontrada uma vítima carbonizada no seu interior", acrescentou.

No local estiveram nove operacionais, apoiados por três viaturas, dos bombeiros e GNR locais.