Exposição inédita 'O Mundo começa aqui!' inaugurada no Museu Monte Palace Madeira

Será inaugurada a 8 de Maio, pelas 17 horas, a exposição 'O Mundo começa aqui!', no Monte Palace Madeira - Jardim Tropical. Trata-se de uma exposição inédita de arte contemporânea, que celebra a diversidade artística e firma-se como um testemunho do compromisso contínuo do Monte Palace Madeira com a preservação e promoção das artes.

O evento vai contar com a presença de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, bem como do colecionador, Comendador José Berardo. A colecção, com mais de 200 obras, incluindo pintura, escultura, fotografia, vídeo e instalação, oferece uma visão abrangente do panorama artístico nacional e internacional e encontra-se em expansão.

Segundo explica nota à imprensa, o certame ocupará dois pisos do Museu Monte Palace Madeira, sendo dividida em dois núcleos: "O Início da viagem" e "A descoberta da escala". Destacará artistas nacionais relevantes dos séculos XX e XXI, como Lourdes Castro, Helena Almeida e Ângelo de Sousa e outros ainda em atividade como Pedro Cabrita Reis, Fernanda Fragateiro e José Loureiro, além da imponente obra "Coração Independente Vermelho" de Joana Vasconcelos.

Além dos artistas nacionais, a exposição também contará com obras de renomados artistas internacionais, como Willem de Kooning, Ana Mendieta, William Kentridge, entre outros representantes de diversas partes do mundo.

A exposição abrirá ao público a partir do dia 9 de Maio.