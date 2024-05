JSD destaca património histórico e cultural do Monte

A Juventude Social Democrata do Funchal, através da sua estrutura local da freguesia do Monte, visitou o Centro Interpretativo do Caminho de Ferro do Monte, no Largo da Fonte, vulgarmente conhecido como ‘Estação do Monte’.

“Este núcleo cultural exibe a história do comboio que, entre 1893 e 1943, fazia a ligação entre o centro do Funchal e o Terreiro da Luta, passando pela freguesia do Monte”, destacam os jovens social-democratas através de uma nota de imprensa, realçando ainda “a unicidade da história que o Centro Interpretativo conta”.

Ao longo de cinco décadas, o Monte foi coração de um projeto sem paralelo na nossa Região que deve motivar-nos a procurar soluções inovadoras e a não termos receio de pensar além dos paradigmas da época em que vivemos". Juventude Social Democrata do Funchal,

Importa a este propósito assinalar que a histórica ferrovia prolongava-se pela extensão de 3911 metros e que veio a encerrar no seguimento de várias crises associadas à Segunda Guerra Mundial.

A JSD recupera assim “a memória dos homens e das mulheres que tornaram este comboio uma realidade e que marcaram o seu tempo pela visão arrojada e por um sentido de empreendedorismo que ainda hoje deve servir de exemplo”.

Aproveitaram esta iniciativa para enaltecer “o caráter profundamente cultural” da freguesia do Monte, exaltando “a mais-valia da mesma no plano turístico”. “Desde a história deste Caminho de Ferro até à actividade dos Carreiros, passando pelos jardins, museus e hotéis da freguesia, o Monte tem uma grande densidade de património cultural”, afirmam.

Ainda quanto ao Centro Interpretativo do Caminho de Ferro do Monte, salientam que “a aquisição e a recuperação que foram feitas pela Câmara Municipal do Funchal permitiram que este seja hoje um espaço museológico com um espólio recheado de artefactos alusivos ao Comboio do Monte e à estação que outrora aqui funcionava".

"Convidamos todos os interessados a visitarem este local e a conhecerem esta sua história”, concluem os jovens social-democratas.