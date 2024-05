Trânsito normalizado ao 'ritmo de sexta-feira'

Uma viatura avariada na subida de Santa Rita na Via Rápida foi o único momento de sobressalto e algum congestionamento fora do habitual dia mais calmo, como são as sextas-feiras.

A situação a esta hora está normalizada, mas chegou a causar cerca de 2 km de fila dupla, enquanto as viaturas procuravam passar pela zona onde o carro ficou parado.

A situação agora está controlada e sem paragens. De resto mais nenhuma zona sofreu congestionamentos.

Neste momento, na Via Expresso no sentido Raposeira - Ribeira Brava, ao km 1.8, há algum congestionamento, sinalizado pela aplicação Infovias.

Conduza com precaução.