Sara Tristão expõe na Capela da Boa Viagem

Na próxima segunda-feira, dia 6, às 18 horas, será inaugurada a exposição 'Small Time Shot Away', da artista multidisciplinar Sara Tristão, na Capela da Boa Viagem — Núcleo Difusor de Arte e Cultura Contemporânea.

Esta exposição faz parte do segundo momento do ciclo de exposições 'Naturacultura', com curadoria de Hélder Folgado, e convida o visitante a reflectir sobre as práticas contemporâneas de modificação do corpo, bem como sobre a memória e a espiritualidade.

A tatuagem, enquanto prática ancestral de inscrição de sinais corpóreos carregados de significado individual, intrinsecamente transformadores no plano espiritual e altamente expressivos no plano social, leva Tristão a "cravar", tanto no signo como na carne, figuras abstratas e tendencialmente orgânicas, que emergem de objectos comuns e de experiências oníricas. Esta prática, aliada ao fascínio da artista em reaproveitar objetos e devolver-lhes um novo significado, uma outra vida, organiza um campo de atuação interdisciplinar e intermedial no qual a artista surge como uma espécie de xamã, e os processos artísticos entendidos como rituais de transformação e de activação espiritual. CMF

Acerca desta dimensão performativa no seu trabalho, David Patrício, no texto de folha de sala que acompanha esta exposição, diz-nos que “a Capela da Boa Viagem é aqui utilizada como médium com o propósito de evidenciar a essência espiritual da prática da artista. Espiritualidade esta, associada a um sincretismo religioso pagão e católico, característico das crenças populares da Madeira sobre o oculto.

Sara Tristão nasceu na Ilha da Madeira em 1992. Em 2010 concluiu a licenciatura e mestrado em Pintura na Faculdade de Belas Artes de Lisboa. A sua prática artística tem vindo a explorar diversas disciplinas como a gravura, cerâmica ou vídeo, mas é a partir da tatuagem 'handpoke' que tem explorado novas linguagens.

De entre as exposições individuais destacam-se: 'Karmageddon', Prisma, Lisboa, 2020; 'A Talking Mirror', Magma NTA, Ponta Delgada, 2022.

Salienta-se também o trabalho apresentado em exposições colectiva tais como Indágora, Casa da Madeira do Norte, Porto, 2017; Ilhéstico, PORTA33, Funchal, 2019; Triátlon, Safra, Lisboa 2021; Estudo do Meio, Oficina 116, Cem Soldos, 2021

David Patrício, natural de Lisboa, de profundas raízes algarvias, nascido em 2001, concluiu a licenciatura em Estudos Gerais na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa em 2022, onde obteve um Major em Estudos Clássicos e um Minor em Artes e Culturas Comparadas.

A Capela da Boa Viagem — Núcleo Difusor de Arte e Cultura Contemporânea é um equipamento cultural sob a alçada do Departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal. Integra a rede Portuguesa de Arte Contemporânea (RPAC), desde 2023.