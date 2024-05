"Resolver problemas da habitação é desígnio do PS"

Paulo Cafôfo elege a habitação como uma das áreas prioritárias para o PS-Madeira, garantindo que, "com um Governo Regional socialista, serão implementadas medidas tendentes a apoiar a compra e o arrendamento, mas também com vista à construção de mais casas a custos controlados".

Esta tarde, numa ação de pré-campanha na Ponta do Sol, o presidente do PS-M mostrou a sua preocupação em relação às dificuldades sentidas pelos jovens e pela classe média no acesso à habitação, acusando o o Governo Regional do PSD de "ter vindo a descurar o sector, fazendo avolumar o número de famílias com carências e a aguardar por apoios habitacionais".

O candidato socialista à presidência do Governo Regional afirma que "é preciso virar a página da Região e possibilitar que todos os madeirenses possam ter acesso a condições dignas de habitação", algo que, a seu ver, "só será possível com a alternância governativa e com as medidas preconizadas pelo PS".

Neste sentido, Paulo Cafôfo asseverou que, "com o PS, será criada uma garantia pública para o financiamento do crédito à compra da primeira habitação, destinada a cidadãos até aos 40 anos, permitindo que consigam um financiamento bancário de 100%".

“Desta forma, as pessoas deixarão de ter de dar a entrada inicial para conseguir o crédito”, explicou, considerando esta medida como "fundamental, dados os baixos rendimentos dos madeirenses e o elevado custo de vida".

As propostas do PS no campo da habitação passam igualmente pela celebração de contratos-programa com todas as autarquias, "sem qualquer discriminação, para a construção de mais casas a custos controlados e para a reabilitação do edificado".

A isto, junta-se, ainda, o aumento dos apoios ao arrendamento, "desonerando, desta forma, os orçamentos das famílias.

“A habitação digna tem de ser um direito de todos os madeirenses e esse é um dos desígnios que o Partido Socialista assume se governar a Região na sequência das eleições de 26 de Maio”, vincou Paulo Cafôfo.

O líder socialista reforçou as críticas ao executivo do PSD, que diz ter-se "demitido das suas responsabilidades em matéria habitacional".

Em contrapartida, salientou que, "se não fosse graças ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), negociado pelo Governo da República do PS, não estariam a ser construídas novas casas na Madeira por parte do Governo Regional para a classe média e para pessoas com carências habitacionais".

Paulo Cafôfo lembrou as críticas dirigidas por Miguel Albuquerque ao então primeiro-ministro António Costa aquando da negociação deste mecanismo de apoio.

"O facto é que a Madeira recebeu 5% do total das verbas nacionais do PRR, ainda que a população madeirense represente apenas 2,5% da população do País," evidenciou o líder dos socialistas, esclarecendo que "é graças a estes fundos que será possível construir 800 novas casas". Caso contrário, “da parte do Governo Regional do PSD, a exemplo do que temos vindo a constatar, o investimento na construção de habitação continuaria a ser zero”, frisou.

O presidente do PS-M enalteceu ainda o programa ‘1.º Direito’, "criado também pelo Governo do PS, que permite, através da definição por parte dos municípios dos respectivos planos locais de habitação, apoiar as famílias carenciadas na construção e reabilitação de casas". Na ocasião, visitou uma das obras que estão a ser efectuadas ao abrigo deste programa na Ponta do Sol.

Em comunicado de imprensa, o PS-M avança ainda que já deram entrada na Câmara Municipal da Ponta do Sol "dezenas de candidaturas" a apoios no âmbito do '1.º Direito'.