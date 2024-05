Destino Madeira novamente nomeado aos Prémios Marketeer como Melhor Destino do país

A Madeira figura, novamente, entre o lote de nomeados para a categoria de 'Melhor Destino do País', nos Prémios Marketeer. O ano passado, pela primeira vez, a Região conquistou este prémio, num concurso que se realiza desde 2009.

O objectivo da iniciativa passa por premiar o que de melhor se faz na área do marketing, publicidade e comunicação em Portugal, um total de 15 categorias. A lista de nomeados (mais de 250 finalistas) resulta de um cruzamento de avaliações por parte da redação e do Conselho Editorial da Marketeer. A par do trabalho desenvolvido pelas marcas, estes prémios pretendem reconhecer também as melhores agências de Comunicação, de Meios e de Branding e Publicidade.

O Secretário Regional de Turismo e Cultura e Presidente da Associação de Promoção da Madeira, Eduardo Jesus, afirma que “a nomeação para este prémio é o reconhecimento do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo Turismo da Madeira e todo os players do setor, no sentido de melhorar continuamente o desempenho, mantendo o posicionamento da Região como um destino único no país e no mundo”.

Até 5 de Junho estão abertas as votações on-line. Os vencedores serão conhecidos numa cerimónia cuja data e local serão anunciados em breve.

Recorde-se que, já este ano, a Região recebeu três prémios na edição europeia dos World Travel Awards, nomeadamente o de Melhor Destino Insular da Europa, Melhor Destino de Praia da Europa (Porto Santo) e “Melhor Entidade de Turismo da Europa” (Associação de Promoção da Madeira). Em Novembro próximo, a Madeira será anfitriã de duas galas internacionais dos World Travel Awards. Trata-se da gala dos World Golf Awards, marcada para o dia 22 de Novembro e da gala mundial dos World Travel Awards que irá se realizar a 24 de Novembro. Ambas terão lugar no Savoy Palace.