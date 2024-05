INATEL avança com projecto para requalificação de unidade no Santo da Serra

A unidade hoteleira do INATEL, no Santo da Serra, deverá ser requalificada, depois de vários anos fechada. O projecto com vista a essa requalificação está já em marcha, devendo o mesmo ficar concluído dentro de cerca de três meses. Os serviços foram adjudicados a uma empresa madeirense.

Depois de vários anos encerrada, a unidade hoteleira do INATEL, no Santo da Serra, deverá ser objecto de requalificação. Essa é pelo menos a intenção da actual administração da Fundação privada de utilidade pública que tem por objecto o turismo social e sénior, a organização de tempos livres, da cultura e do desporto populares, sempre com profundas preocupações de humanismo e de qualidade.

O contrato assinado a meados do mês passado e agora publicado na plataforma de contratação pública dá conta de que, após consulta prévia, foi incumbida a empresa madeirense Atlante Unipessoal, Lda. para proceder à ‘elaboração do projecto de requalificação da Unidade Hoteleira Santo da Serra da Fundação INATEL’.

Este projecto custará 74 mil e 700 euros, devendo estar concluído dentro de cerca de três meses.

Estão contemplados nos serviços agora contrados o estudo prévio, bem como o projecto de execução propriamente dito. Nas várias fases do mesmo, incluem-se as redes de águas, rega e incêndios, bem como os arranjos exteriores.

Em vários momentos, desde o seu encerramento, tem sido evidenciado o estado de abandono em que se encontra o antigo 'Centro de Férias'. , Fotos Arquivo

“Os projectos globais de execução incluem todas as peças a eles respeitantes, nomeadamente, mapa de medições detalhadas, dimensionamentos, cálculos justificativos, pormenores, mapa de trabalhos e quantidades, orçamentos correspondentes a todas as diferentes áreas e especialidades, estimativa orçamental para a empreitada, bem como memórias descritivas e justificativas, cadernos de encargos e condições técnicas, com vista ao lançamento da empreitada”, podemos ler no acordo firmado entre as partes.

O então ‘Centro de Férias do Inatel’, no Santo da Serra, encerrou portas em Junho de 2010, depois de cerca 22 anos de actividade. Esta unidade hoteleira disponibilizava 66 quartos, restaurante, bar e piscina, tendo sido inaugurada em Maio de 1988.

Ao longo dos últimos anos, várias têm sido as entidades, entre as quais alguns partidos políticos, que têm vindo a público pedir um novo rumo para este espaço, reivindicando o seu aproveitamento, por exemplo, para a criação de um lar de idosos, entre outras valências.

Foto Arquivo

Presentemente a Fundação INATEL tem, em funcionamento, na Madeira, apenas a sua unidade situada no Porto Santo - INATEL Porto Santo Hotel.

Trata-se de um complexo hoteleiro de três estrelas, com 36 quartos, totalmente equipados. Nesta unidade destacam-se as áreas ajardinadas que a envolvem, contando com piscina exterior.

“A aposta na criação de espaços de lazer é um dos pontos fortes deste hotel, que contempla na sua estrutura duas elegantes salas de estar, uma sala de jogos equipada para miúdos e graúdos e um bar panorâmico”, podemos ler no descritivo que consta do sítio oficial do INATEL, na Internet.