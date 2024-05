O presidente do Governo Regional em gestão aproveitou a sessão solene comemorativa do 110º aniversário da fundação do Município da Ribeira Brava para dar conta de uma ideia que o está a fascinar. “A possibilidade de fazer a interligação [pedonal] na costa do Sol”, ou seja, prolongar a promenade entre a Ribeira Brava e a Tabua, dando continuidade à mesma, ao longo da orla costeira, “com as devidas protecções”, até à Ponta do Sol. “Ideia que vamos trabalhar”, prometeu.

Miguel Albuquerque reiterou ainda os compromissos outrora assumidos e ainda por cumprir, referindo-se ao “tão famigerado nó do Campanário”, onde reconhece ser importante intervir de modo “a garantir uma boa acessibilidade”. O mesmo em relação à requalificação da frente-mar da Vila da Ribeira Brava – que Albuquerque classificou de cidade.

“Compromissos que vão ser cumpridos se tiver oportunidade de o fazer. E essa oportunidade depende da democracia”, lembrou, numa clara referência às eleições Regionais no próximo dia 26 deste mês, onde volta a ser candidato a presidente do Governo pelo PSD.

Elogiou de resto o desenvolvimento da Ribeira Brava, apontando como exemplo mais recente, a nova Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares. Chegou mesmo a afirmar que “a Ribeira Brava é um baluarte da democracia”.