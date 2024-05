Ribeira Brava é concelho há 110 anos

A sessão solene comemorativa do 110º aniversário da fundação do Município da Ribeira Brava, que hoje se assinala, volta a ser realizada debaixo de tenda gigante montada na Frente-Mar da Vila.

Além dos órgãos locais, entre as entidades civis, militares e religiosas presentes, participam na cerimónia do Dia do Concelho o presidente em gestão do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, que preside à sessão solene.

No caso de Miguel Albuquerque, já esta manhã esteve na Ribeira Brava, por ocasião da celebração dos 50 anos da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares. O principal estabelecimento de ensino do Concelho instituiu a data de fundação do Município como Dia da Escola, razão para os aniversários coincidirem no mesmo dia.

A exemplo de anos anteriores, vão intervir na sessão solene comemorativa do 110º aniversário da fundação do Município da Ribeira Brava, a presidente da Assembleia Municipal, Rita Abreu, o presidente da Câmara Municipal, em exercício, Jorge Santos, o presidente do Governo Regional em gestão, Miguel Albuquerque, e o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues.

Este Dia do Concelho começou, oficialmente, a ser assinalado no período da manhã, com o habitual hastear das Bandeiras, seguida de visita aos bustos de três ilustres ribeira-bravenses: Luís Mendes (antigo presidente da Câmara), Padre Manuel Álvares (humanista, gramático e poeta no séc. XVI) e Visconde da Ribeira Brava - Francisco Correia de Herédia Júnior (antigo deputado, presidente da câmara municipal e governador civil do Distrito do Funchal).