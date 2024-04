Desporto volta a marcar 1.º de Maio na Ribeira Brava

Este vem sendo um hábito que já virou tradição: o 1-º de Maio na Ribeira Brava é assinalado com prática desportiva, promovida por várias entidades do concelho.

Em nota enviada às redacção, a autarquia ribeira-bravense refere que haverá atletismo, numa prova que contará com centenas de atletas de vários escalões. A iniciativa tem lugar a partir das 9h30.

Mas há mais na agenda, nomeadamente uma demonstração de judo, a cargo do Clube JudoBrava; bem como uma sessão de body combat, que pelas 10 horas, 'tomará de assalto' o adro da igreja, com uma aula de 'Les Mills Body Combat', a cargo do personal trainer ribeira-bravense Luís Ascensão. Esta aula é aberta a todos os interessados.



Segundo Rafael Sousa, vereador com a área do desporto, a autarquia da Ribeira Brava continua a oferecer várias opções desportivas para manter, de forma dinâmica, a tradição do 1.º de Maio Desportivo, sendo igualmente uma forma de aproximar ainda mais a população ao desporto.