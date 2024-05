Sporting campeão é destaque em toda a imprensa nacional

Bom dia. Eis as primeiras páginas desta segunda-feira, 6 de Maio de 2024, com amplo destaque à conquista do título de campeão nacional pelo Sporting Clube de Portugal. Mas, como é óbvio, este não é o único tema...

No Público:

- "Suspeitos de ataques a imigrantes ligados a grupo de extrema-direita"

- "Futebol. O 20.º título do Sporting não deixou margem para dúvidas"

- "50 anos. 'O que distingue o PSD não é a origem das suas raízes' [Cavaco Silva]"

- "Hemodiálise. Apenas 8% dos doentes são tratados em hospitais do SNS"

- "Porto. Unidade móvel de droga atrasada por falta de equipa"

- "Médio Oriente. Israel fecha Al Jazeera e afasta acordo com Hamas"

No Correio da Manhã:

- "Campeão. Vigésimo campeonato dos leões e segundo de Rúben Amorim: 'Agora é tentar o terceiro'"

- "Derrota do Benfica provoca onda verde de festejos em todo o país"

- "Famalicão-Benfica (2-0). Desilusão"

- "'Deu duas bofetadas à Betty', Castelo Branco suspeito de violência doméstica"

- "Antiga empregada relata episódios de maus-tratos. Milionária revelou agressões em lágrimas"

- "Acusação de traição. Marcelo desvaloriza possível ação do Chega"

- "Porto. Imigrante 'saltou da janela para não morrer'"

- "Em Portugal. 2,4 milhões ganham no máximo salário-base de mil euros"

- "Açores. Atividade sísmica na Terceira com dois focos"

No Jornal de Notícias:

- "Despedimentos coletivos quase duplicaram no Norte"

- "Camaleão. Derrota do Benfica em Famalicão lançou a festa de milhares de adeptos por todo o país"

- "Pastas abençoadas pela chuva"

- "Brasil. Madonna fecha tour com 1,6 milhões de fãs"

- "Racismo. Imigrantes argelinos temem novos ataques"

- "50 anos. PSD regressa à matriz e quer secar espaço do Chega"

No Diário de Notícias:

- "Mais de metade dos crimes sexuais contra menores em 2023 foram cometidos por familiares"

- "Sporting campeão"

- "Entrevista. Marcia Carlucci: 'Frank acreditava que foi totalmente o povo português que construiu a democracia'"

- "Aniversário. PSD chega aos 50 anos como uma laranja amarga e doce"

- "Porto. Ventura sugere que 'imigração descontrolada' originou ataques"

- "Pedro Valente da Silva, chefe do Gabinete do PE: Ir votar a 9 de junho nas europeias 'é uma forma de cultivar a democracia'"

No Negócios:

- "Conversa Capital. João Leão [ex-ministro das Finanças]. Governo está 'como num carro sem travões'"

- "País sai penalizado no raio-X das ajudas europeias à banca"

- "Ações. Maior IPO do ano traz mais luxo às bolsas europeias"

- "Investidor privado. Os superdepósitos estão de volta. Compensa apostar?"

- "Mina de Aljustrel investe 11 milhões para reduzir a emissão de poeiras"

- "Despesa com Educação sobe 530% em 50 anos"

- "Bebidas espirituosas. Agravamento do imposto fez baixar receita fiscal"

No O Jornal Económico:

- "Amónia verde em Sines prevê receitas anuais de 380 milhões de euros"

- "Oficiais de justiça e polícias desapontados com o Governo"

- "Sporting sagra-se campeão nacional de futebol, ao vencer a Liga Portugal"

- "'Há um grande 'gap' entre a ambição e o que está a ser desenvolvido [nas renováveis]'. Gwenaelle Avice Huet, vice-presidente de operações da Schneider Electric na Europa"

- "Faculdade de Ciências e Tecnologia tem 82% das patentes da NOVA"

- "Portugueses dominam compras no Verdelago em Castro Marim"

- "Topo da agenda: preços e Xi Jinping"

- "Jornal Económico faz parceria com a 'Folha de S. Paulo'"

No A Bola:

- "Sporting campeão"

No Record:

- "Campeões. Leões conquistam 20.º título no sofá"

- "Amorim dá garantia: 'Fico e agora é tentar o terceiro"

- "Hugo Viana e continuidade do treinador: 'Vamos continuar a ser felizes'"

- "Coates sem dúvidas. 'Fomos a melhor equipa'"

E no O Jogo:

- "Verde, claro! Sporting aproveita derrota do Benfica e antecipa a festa do 20.º título"

- "Famalicão-Benfica 2-0. Fama deixa as águias depenadas"

- "Encarnados batem dragões por 66-72 para conquistarem a Taça Hugo Santos em basquetebol"

- "FC Porto. Gonçalo o 19.º fruto do Olival"

- "Braga-Casa Pia 4-3"

- "Farense-Estoril 3-2"

- "Arouca-E. Amadora 0-0"