O reaparecimento do sol ameaça fazer disparar a temperatura na baixa funchalense. De frente para os figurantes, o astro rei empresta mais brilho ao colorido cortejo mas também obriga a mais suor, não apenas a quem participa no cortejo alegórico, mas também ao muito público que enche as avenidas na marginal do Funchal.

Entretanto algum público começa a abandonar as bancadas.