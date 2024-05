50 fotos que ilustram a 'construção' do Muro da Esperança no Funchal

A cidade do Funchal ficou, ontem, mais colorida com a construção do Muro da Esperança, na Praça do Município. Este é um dos pontos altos das comemorações da Festa da Flor, uma vez que junta centenas de crianças em pleno coração da cidade.

Antes da cerimónia de deposição de flores para construção do florido muro, houve desfile desde a Placa Central da Avenida Arriaga e concentração no Jardim Municipal.