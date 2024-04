Nacional vence Benfica B e está provisoriamente em posição de subida

O Nacional venceu o Benfica B por 3-1 em jogo da 30.ª jornada da II Liga. Um triunfo que permitiu à equipa alvinegra subir provisoriamente ao segundo lugar, posição de subida directa, com os mesmos 59 pontos que o AVS, equipa avense que joga apenas na quarta-feira com o FC Porto B. O líder, Santa Clara, está a quatro pontos de distância.

Num encontro em que o Nacional foi superior ao seu adversário ao longo dos 90 minutos, a equipa encarnada construiu, contudo, alguns lances de perigo, nomeadamente na segunda parte.

O Nacional inaugurou o marcador aos 25 minutos por intermédio de Carlos Daniel após assistência de Witi. Aos 45, Gustavo Silva fez o 2-0 depois de um passe de Carlos Daniel.

No início da segunda parte, 49 minutos, Jesús Ramirez marcou o terceiro golo do Nacional, com o avançado venezuelano a concluir com êxito uma boa jogada individual. Aos 90+1, João Rego marcou para o Benfica B.

Na próxima jornada o Nacional vai ao Restelo defrontar o Belenenses, jogo agendado para as 15h30 de domingo.