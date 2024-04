Villas-Boas é o novo presidente do FC Porto

André Villas-Boas é o novo presidente do Futebol Clube do Porto, numa eleição em que derrotou o histórico líder do clube nortenho, Jorge Nuno Pinto da Costa.

Mais de 26 mil associados do FC Porto exerceram o seu direito de voto, dando assim a vitória ao antigo treinador do clube, destronando o presidente que liderou o clube desde 1982.

Os resultados ainda não foram divulgados oficialmente, mas na sede de candidatura de Villas-Boas a festa já é notória e a candidatura de Pinto da Costa assumiu a derrota através de Vitor Baía.