"Aqui sou feliz"

Desde as 14 horas que a zona do Almirante Reis atrai muitas das atenções com a presença dos carros alegóricos e a contínua chegada de figurantes ao local de concentração, na antecâmara do cortejo alegórico a iniciar pelas 16h30.

Apesar da longa espera até chegar a hora de iniciar o desfile, Isabel Dantas, uma lusovenezuelana que integra o grupo Império da Ilha, está radiante por poder participar no cortejo.

Na última década tem sido presença habitual no cortejo da Festa da Flor, só interrompido o ano passado devido a lesão numa perna.

"Tive uma lesão no joelho, mas ainda tentei 'esticar' [recuperar], mas não deu para participar. Felizmente este ano estou aqui, onde sou feliz", regozijou-se com sotaque castelhano, apesar de já residir na Região "há 40 anos".

Filha de madeirenses naturais de Câmara de Lobos, Isabel quase não tem palavras para descrever a felicidade que sente em participar no grandioso evento. "Gosto muito. Só quero é que isto comece para começar a dançar [pela avenida]", reforça, numa pausa entre as várias solicitações para pousar para a fotografia.

"Isto não cansa", assegura, apesar de ter chegado mais de duas horas antes do arranque do cortejo, cuja duração estimada - a fazer o trajecto - será superior a uma hora.

A ajudar a suportar a espera dos figurantes e muito público que já invade a baixa funchalense, além da temperatura amena, foi o sol ter ficado encoberto por manto de nuvens.