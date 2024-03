Festival Aqui Acolá 2024 traz banda Moonspell num formato fora do comum

O Festival Aqui Acolá está de regresso à Ponta do Sol de 9 a 12 de Maio, para uma edição - a oitava - de um cartaz que oferece variedade cultural e artística, prometendo um programa alternativo e arrojado. Trata-se de um evento organizado pela Câmara Municipal da Ponta do Sol, com direcção artística de Nuno Barcelos, a cuja equipa também se junta Fátima Spínola (responsável pelas artes plásticas), que pretende promover uma oferta cultural ímpar e progressista, que forme novos públicos na Região.

O primeiro cabeça-de-cartaz a ser revelado nesta edição do festival são os Moonspell, a formação musical mais internacional de Portugal. A banda de metal (que tem percorrido vários subgéneros como o heavy, o black e o death) liderada pelo mediático Fernando Ribeiro apresenta-se numa versão distinta do que é habitual, pois trata-se de um espectáculo acústico, num concerto a não perder, a 10 de Maio.

Outra das novidades é a inclusão no cartaz do artista The Legendary Tigerman, que promete trazer ao Festival Aqui Acolá um concerto vibrante, único e com sonoridades algures entre a música de dança e o punk. É na sexta-feira, 10 de Maio, que o artista subirá ao palco para apresentar o seu novo álbum ‘Zeitgeist’.

