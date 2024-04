Ponta do Sol lança site com programa do Festival Aqui Acolá 2024

A Câmara Municipal da Ponta do Sol lançou um site com a programação do Festival Aqui Acolá 2024, evento que decorre de 9 a 12 de Maio e congrega música, dança, teatro, cinema, literatura, artes plásticas, entre outros.

O festival é organizado pelo Município da Ponta do Sol e conta com a colaboração de personalidades com trabalho relevante na área da cultura no concelho.

Tal como o DIÁRIO já anunciou, o evento conta com os cabeças-de-cartaz Monspell, The Legendary Tigerman, Vanessa da Mata e Xinobi.

Durante 4 dias, cerca de 60 horas, em 7 palcos e por várias ruas da vila será possível assistir, participar e viver as cerca de 40 manifestações artísticas.

Este festival urbano acontece em pontos emblemáticos da vila da Ponta do Sol, com diversos palcos, o que inclui a frente mar da vila, a sua parte antiga, o auditório do Centro Cultural John dos Passos, uma antiga esquadra da polícia com arquitectura 'Estado Novo' e uma capela, originalmente construída no séc. XVII.

Alguns destes ‘palcos’ são utilizados para que artistas plásticos exponham as suas obras, que podem ir da pintura à escultura, passando pela fotografia, tornando assim o festival uma experiência imersiva, fortemente influenciada pelo ambiente natural e arquitetónico onde decorre.