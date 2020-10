Pousadas de Portugal lançam campanha ‘Fique por aqui’

Se alguma vez sonhou em dormir num castelo, palácio, mosteiro ou convento, as Pousadas de Portugal podem satisfazer esse desejo através da nova campanha ‘Fique por aqui’. Trata-se de uma oferta de estadia prologada durante cinco noites em quarto duplo com pequeno-almoço que permite descobrir estas unidades hoteleiras presentes de norte a sul do país.

Representando quase oito décadas de história, as Pousadas de Portugal procuram manter actual a sua dinâmica da marca com diversas iniciativas, seja para poder prolongar a estadia ou desfrutar do melhor da gastronomia portuguesa.

Devido ao actual contexto e para garantir a máxima segurança a hóspedes e colaboradores, as Pousadas de Portugal regem-se por um rigoroso protocolo de procedimentos de higienização tendo merecido a distinção do selo ‘Clean & Safe’.