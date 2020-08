Doe um livro por uma boa causa

Na rubrica ‘Final Feliz’ da edição impressa do DIÁRIO desta sexta-feira damos-lhe a conhecer a Livros Com História, uma livraria social pioneira na Madeira, que no seu primeiro ano já ajudou uma comunidade escolar na Guiné-Bissau. Este projecto – promovido pela AIPES - Associação de Investigação e Promoção da Economia Social, em parceria com a Casa do Povo de Água de Pena e a Associação Sócio-Cultural da Fonte – pretende vender livros usados em bom estado a preços simbólicos, cuja receita reverte a 100% para apoiar causas sociais escolhidas pelos doadores.