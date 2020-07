A Polícia de Segurança Pública volta a investir pelo 8.º ano no programa para seguimento de menores intitulado ‘Estou Aqui! Crianças – 2020’, e que consiste numa pulseira que permite mais facilmente encontra-las quando se perdem e que está indicado para crianças a parir dos dois anos e até aos dez. As pulseiras pensadas sobretudo para a época de férias, possuem um código alfanumérico e as informações são geridas exclusivamente pela PSP.

Desde que foi criado em 2012, 375.000 pulseiras foram activadas em todo o país. O programa é desenvolvido em parceria com a Altice Portugal, através do MEO e da Fundação Altice, Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, Rádio Comercial, Missing Children Europe e Instituto de Apoio à Criança.