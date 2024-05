Acidente na Via Rápida congestiona trânsito

Um acidente ocorrido há instantes entre duas viaturas ligeiras na Via Rápida, após o túnel do Jardim Botânico, no Funchal, está a congestionar o trânsito no local.

Do sinistro resultou, aparentemente, apenas danos materiais, visto nenhuma corporação de bombeiros ter sido chamada ao local.

Ainda assim, o trânsito encontra-se congestionado no sentido Ribeira Brava-Machico, com as filas a atingirem os 2 quilómetros de extensão.