Museus da Madeira registam grande afluência

Os museus da Madeira têm registado, hoje, uma grande afluência. Os madeirenses e os turistas aproveitaram este Dia Internacional dos Museus para visitar aqueles espaços que, como forma de assinalar esta data, prepararam um programa especial, com entrada livre e horário alargado.

A Casa Museu Frederico de Freitas apostou nas visitas orientadas para cativar os visitantes.

A directora Ana Camacho revelou que, ao longo do dia, iriam decorrer oito visitas, quatro à Casa da Calçada e quatro à Casa dos Azulejos, sendo esta uma forma de "conhecer o museu um pouco mais a fundo".

A responsável tem notado que há cada vez mais madeirenses a visitar aquele espaço.

De ano para ano tem havido cada vez mais afluência por parte dos madeirenses e este Dia Internacional dos Museus é sempre um dia especial". Ana Camacho

Tal como tem vindo a constatar ao longo dos anos, também os turistas têm acorrido àquele núcleo museológico neste dia, sobretudo pelo facto "da entrada ser gratuita".

Na ocasião, a directora da Casa Museu Frederico de Freitas disse que este Dia Internacional dos Museus é uma forma de "relembrar às pessoas" a existência deste espaços, que estão "abertos todo o ano, sempre com diferentes iniciativas".

Filomena Pittom - natural do Alentejo, mas a viver em Londres - foi uma das inúmeras visitantes que aproveitou este dia para visitar aquele museu, onde sempre quis entrar.

Já passámos por aqui imensas vezes e sempre que olhávamos para o museu ficávamos encantados. Prometemos que um dia iríamos entrar e hoje decidimos fazê-lo". Filomena Pittom

"O bom aspecto" da Casa Museu Frederico de Freitas foi o que mais chamou a atenção da turista, que se fazia acompanhar pelo marido. Inclusive, uma amiga sua natural da Madeira já havia sugerido uma visita àquele espaço tutelado pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura.

E, por isso, desta vez viemos de propósito para visitar o museu". Filomena Pittom

Depois de já ter visitado parte do espaço, disse que estava a "ser muito interessante".

Amante confessa de museus, revelou que iria aproveitar o facto de estar na Calçada de Santa Clara para visitar outros espaços situados naquela zona.

'Mil e uma colecções' é título da visita orientada à Casa da Calçada, que com a duração aproximada de 45 minutos, decorrerá às 11h00, 13h00, 15h00 e 18h00. A antiga moradia de Frederico de Freitas, prestigiado advogado e notário madeirense e um dos maiores coleccionadores locais, oferece um percurso de ambiências de outrora, onde as colecções de mobiliário, pintura, escultura e cerâmica se revelam, naturalmente, integradas nos antigos espaços de habitação.

Em alternativa, a visita à Casa dos Azulejos proporciona uma viagem pela história do azulejo no mundo, através da colecção Frederico de Freitas, que inclui exemplares do séc. XIII ao XX, provenientes do Extremo ao Próximo Oriente, Europa e Portugal. 'Brilhos e harmonias' é o nome deste percurso, de 45 minutos, que poderá ser feito às 11h45, 13h45, 15h45 e 18h45.

Na Calçada da Santa Clara fica ainda situado o Museu Quinta das Cruzes, espaço tutelado pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, onde está igualmente a decorrer várias iniciativas no âmbito do Dia Internacional dos Museus, sobretudo, para as famílias. Também este espaço - que celebra a Noite Europeia dos Museus - registou uma boa afluência.

A directora do museu, Teresa Pais, afirmou que o papel do museu é "valorizar a pessoa humana, no sentido de enriquecê-la do ponto de vista cultural e dar ferramentas para que os visitantes tenham uma cidadania mais activa".

Já a directora regional da Cultura, Natércia Xavier, referiu que "os museus são importantes todos os dias". Contudo, conforme acrescentou, "esta data especial constitui uma oportunidade adicional de reflexão sobre o papel destas instituições nos seus contextos nacionais, regionais e locais".

Disse ainda sentir "profundo reconhecimento por todo o trabalho desenvolvido pelos dirigentes e profissionais de todos os museus e centros culturais sob a tutela da Direcção Regional da Cultura".

Natércia Xavier também partilha da opinião de que o público madeirense interessa-se cada vez mais por museus, reflectindo-se no aumento de visitas.

O público residente visita cada vez mais os museus. A entrada é praticamente simbólica e a maioria das entradas para residentes é livre decorrente das tipologias de visitantes que temos criado resultantes da preocupação tida ao nível da acessibilidade aos museus". Natércia Xavier

Saiba como será celebrado o Dia dos Museus nos espaços tutelados pela Região O Dia dos Museus celebra-se já amanhã, 18 de Maio, sendo que os museus e centros culturais tutelados pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura vão associar-se a esta data. Haverá entradas gratuitas, também outras actividades, até porque alguns comemoram ainda a a Noite Europeia dos Museus, este ano assinalada na mesma data.

De referir que no âmbito da Noite Europeia dos Museus, na qual o Museu Quinta das Cruzes participa oficialmente desde 2005, haverá a abertura da exposição permanente em horário nocturno e oferta de concertos, visitas guiadas e actividades de diversa natureza.

O evento de abertura desta noite comemorativa será um baile oitocentista que irá decorrer numa das salas de exposição realizado pela Associação Cultural, Recreativa e Artística 'Baile Histórico', inspirado na função primitiva da casa onde está instalado o museu que serviu, ao longo de quase 6 séculos, como moradia de nobres famílias.

Ao longo da noite serão realizadas três visitas guiadas gerais à exposição permanente, sob o tema 'As Artes Decorativas', direccionadas para o público em geral.

Para o público mais jovem, o museu tem disponível o jogo 'Exploradores Digitais', que consiste numa aplicação para telemóvel com acesso através de QR-code (colocado na receção do museu), através do qual poderá conhecer a colecção sob a forma de visita-jogo.

O Museu de Arte Sacra, espaço tutelado pela Diocese do Funchal, situado na Rua do Bispo, também abriu as suas portas para assinalar esta data.

"Ontem iniciámos as comemorações com uma conferência sobre a arte como veículo de transmissão da fé, que contou com uma oradora e teóloga. Hoje estamos abertos todo o dia, até às 17h30, com entrada livre", explicou a directora do museu, Graça Alves.

Neste dia, destaque para uma actividade que consiste em responder "às perguntas estranhas" dos visitantes, mas de uma forma "científica".

À semelhança dos outros núcleos museológicos, também este registou "um grande movimento", tanto de madeirenses como de turistas.

Da parte dos residentes tem notado uma grande afluência, sendo esse um trabalho que tem vindo a desenvolver diariamente, no sentido de cativar este público-alvo.

"O meu esforço é nesse sentido", salientou a responsável.