Temperatura chegou aos -0,6℃ no Pico do Areeiro

O Pico do Areeiro registou esta noite temperaturas abaixo de zero, tal como o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) já tinha previsto.

No entanto, ao contrário das previsões, não terá nevado nos picos mais altos da Madeira, apesar das temperaturas teres baixado consideravelmente e de haver registos de alguma chuva.

Esta madrugada a temperatura mínima atingiu os -0,6℃, às 2h30, sendo esta a única estação meteorológica a registar temperaturas negativas.