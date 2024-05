João Olim desiste devido a lesão no ombro

João Olim foi hoje obrigado a desistir da maratona de 12 km integrada no ‘Barcelona SUP World Fest’, uma das mais importantes provas do ano a contar para a classificação do circuito europeu.

O atleta de SUP do Ludens Clube de Machico esteve em prova durante algum tempo na sua primeira competição internacional da época, tendo completado a primeira das duas voltas do circuito. Contudo, a meio da prova, não conseguiu resistir à dor que o impede de movimentar o braço direito, indica nota à imprensa.

Segundo os médicos que o acompanham, o atleta madeirense padece de bursite e tendinopatia, sendo necessário iniciar de imediato os tratamentos de modo a recuperar o mais rápido possível.

A lesão no ombro direito acompanha o atleta há alguns anos e tem vindo a piorar nesta época.

Na prova o atleta apanhou vento e ondulação, havendo alturas do percurso que o vento passava de favorável a lateral, revela a mesma nota.

O atleta que conta com apoio da Dupladp, do Crédito Agrícola, da MAIS, da Grant Thornton, da Câmara de Machico, da SUP Norte e da Sic Maui agora só pensa na recuperação, esperando o melhor dos cenários que só serão definidos na próxima terça-feira quando for observado por um dos maiores especialistas nacionais em tratamentos de lesões no ombro.

O atleta de SUP do Ludens Clube de Machico conseguiu, no ano passado, resultados prometedores ainda como júnior, numa época desportiva em que ganhou 9 títulos nacionais, 2 medalhas de ouro em provas internacionais e representou a selecção nacional por 3 vezes. Este ano está no mais alto nível da competição, o escalão absoluto, conclui a mesma nota.