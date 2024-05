"Tenho um orgulho enorme no candidato que nós apresentamos"

Pedro Nuno Santos não perdeu tempo em dar resposta a Miguel Albuquerque, que classificou de bengala a presença no Funchal do líder nacional socialista.

"Não estou cá para servir de bengala. Estou cá por ser o secretário-geral do PS e porque tenho um orgulho enorme no candidato (Paulo Cafôfo) que nós apresentamos", declarou no púlpito do comício junto ao Parlamento Regional.

Pedro Nuno Santos começou a intervenção dizendo "está na hora da mudança. É agora. Já chega, já basta".

Depois deu o troco ao actual presidente do Governo e candidato do PSD, para dar conta que "nem em Lisboa (PSD Nacional) têm orgulho do que o PSD fez ao longo destes 48 anos". Razão para Montenegro não vir à Madeira apoiar a campanha do PSD de Miguel Albuquerque. "Tem vergonha de aparecer ao lado dele" atirou.

Acusou ainda de "incompetência e instabilidade" a candidatura liderada por Albuquerque.