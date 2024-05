Mónica Freitas diz que "sucessivos governos deveriam ter olhado de perto o real estado da agricultura"

O PAN Madeira, através da candidatura 'Força da Natureza', encabeçada por Mónica Freitas esteve, esta tarde, na Festa da Cebola, no Caniço, onde aproveitou para falar desta cultura que "muito sofreu nos últimos anos".

Para o partido, a agricultura é o pilar do sustento de uma sociedade e é urgente conciliar o seu desenvolvimento com práticas sustentáveis que permitam criar uma cultura mais resistente às alterações climáticas e às pragas, cada vez mais frequentes. No seu entender, a agricultura tem de ser pensada de fundo e a longo prazo.

“A cebola da Madeira é um ex-libris da freguesia do Caniço e infelizmente tem sido fustigada por graves problemas fúngicos nos últimos anos que quase dizimaram a cultura. Não podemos continuar a praticar os mesmos métodos e esperar resultados distintos. Há que investir no melhoramento genético da cultura, criar cultivares resistentes, apostar na permacultura e em práticas biológicas para o controlo dessas pragas de modo a preservar as variedades antigas, mas sem comprometer uma produção séria e capaz de responder à procura. Os sucessivos governos deveriam ter olhado de perto, e de fora dos gabinetes, o real estado da agricultura, mas infelizmente só sonham com internacionalizações e marcas Madeira sem olhar, primeiro, para dentro e para o agricultor", disse a deputada do PAN Madeira, Mónica Freitas.

O PAN defende um estudo com as novas aptidões agrícolas dos terrenos, assim como a mudança de época para o plantio das diferentes variedades, respondendo às alterações climáticas.

Ao mesmo tempo, comprometemo-nos com a criação de um campo de horticultura avançada, cruzando e acelerando a criação de cultivares resistentes às pragas. Por fim e entre várias outras medidas, defendemos programas de formação regulares e de proximidade de modo que o agricultor consiga antever e conhecer os fenómenos naturais que surgem ao longo do ano". Mónica Freitas

O PAN Madeira está comprometido com a valorização das culturas tradicionais e precisa de mais força para levar as suas propostas ao parlamento.