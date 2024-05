Semana Quinhentista com 'nota positiva' no Porto Santo

Terminou ontem, com grande sucesso, a Semana Quinhentista na Escola B+S Prof. Dr. Francisco de Freitas Branco, no Porto Santo. Numa organização dos docentes daquele estabelecimento de ensino, com participação de vários alunos e professores tudo decorreu em perfeita harmonia, num ambiente medieval.

Miguel Silva, um dos responsáveis pela iniciativa, revelou ao DIÁRIO que “as actividades que ocuparam toda a semana, acabaram por envolver essencialmente a comunidade escolar, e sexta e sábado, com abertura à comunidade em geral”.

Por tudo ter decorrido como programado e por todos terem gostado da iniciativa, o certame cultural tem tudo para continuar. "É um projecto que já foi lançado há alguns anos e esperemos que continue”, disse o docente.

O professor assumiu que os alunos “gostam muito da iniciativa". "Esta viagem pela história possibilita vivenciar 'in loco' e na primeira pessoa este ambiente. Estas actividades acabam por ser muitos boas em termos de teatro, da música e na interacção com o público”.