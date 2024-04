Já esgotaram as inscrições para o Colóquio do Mercado Quinhentista

O XVI Colóquio do Mercado Quinhentista, sob o tema "Machiquo, Chão de Fogo", que se realiza a 11 de Maio, já tem as inscrições esgotadas. Esta é uma organização da Escola Básica e Secundária de Machico, que convidou vários especialistas nacionais e regionais para abordar esta temática.

O programa deste ano conta com a participação de Ricardo Costeira da Silva, doutorado em arqueologia e responsável pelas escavações de Conimbriga que irá abordar o tema 'Fogo no quotidiano do século XVI: aquecer, iluminar e cozinhar'. É docente na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.

Do Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa virá Ana Isabel Buescu que irá apresentar 'Do Inferno ao Purgatório - a visão do Fogo na Idade Média'.

Por fim, o madeirense João Batista Silva, do Departamento de Geociências da Universidade Aveiro, também estará presente para falar sobre o 'Vulcão Escudo da Madeira, esculpido pela ação da Natureza e do Homem'.

Segundo nota à imprensa, o "colóquio conta ainda com a participação do Dr. Albino Viveiros que falará dos fachos em Machico, do Engº. Manuel Filipe do IFCN que abordará o 'Impacto e as consequências dos grandes incêndios na Madeira' e do professor João Lino Moreira que falará da 'Iluminação pública a petróleo na vila de Machico'".