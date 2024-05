Atlético de Madrid vence Maiorca e ainda acredita no pódio em Espanha

O Atlético de Madrid venceu hoje em casa do Maiorca, por 1-0, em jogo da 34.ª jornada da Liga espanhola de futebol, mantendo a esperança de chegar ao pódio, após a derrota do FC Barcelona.

O desaire dos 'blaugrana' em casa do Girona, por 4-2, confirmou o título de campeão espanhol do Real Madrid e permitiu que o Atlético de Madrid se colocasse a seis pontos do terceiro lugar, quando faltam disputar 12.

Os 'merengues', que venceram o Cadiz (3-0), sagraram-se campeões, com 87 pontos, mais 13 do que o Girona, 14 do que o FC Barcelona e 20 do que o Atlético de Madrid, que manteve os seis pontos de vantagem sobre o Athletic Bilbau, na luta pelo derradeiro lugar na Liga dos Campeões.

Rodrigo Riquelme marcou logo aos cinco minutos o único golo da partida, naquele que foi o quinto encontro seguido sem vencer na Liga espanhola para o Maiorca, que é 16.º, com 32 pontos, seis acima da zona de despromoção.