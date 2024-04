Bayern Munique e Real Madrid 'anulam-se' na primeira mão da meia-final da Champions

Bayern de Munique e Real Madrid, 'rei' da prova, com 14 troféus, empataram hoje a dois golos, em Munique, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões em futebol.

Na Allianz Arena, os bávaros até entraram melhor no desafio, com várias investidas sobre os espanhóis, que, na primeira vez que foram com perigo à baliza, fizeram estragos.

Um passe soberbo de Toni Kross 'rasgou' a defesa germânica e o brasileiro Vinicius Júnior, só com Manuel Neuer pela frente, foi letal com um remate de primeira e abriu o ativo, quando decorria o minuto 24.

O internacional português Raphaël Guerreiro começou no 'banco', mas foi lançado por Thomas Tuchel no recomeço do desafio, por troca com Goretzka.

A desvantagem não abalou os anfitriões, seis vezes campeões europeus, e, num espaço de quatro minutos, operaram a reviravolta.

Primeiro, Leroy Sané progrediu com a bola, fez o que quis de Mendy e disparou forte e colocado, batendo Lunin ao primeiro poste e abrindo caminho para Musiala fazer igual, mas do outro lado, com Lucas Vázquez a cometer falta dentro de área.

Da marca do castigo máximo, o artilheiro e especialista Harry Kane fez o 2-1, naquele que foi o seu 43.º golo na temporada, em outros tantos jogos.

Na reta final, Min-Jae Kim foi imprudente e travou Rodrygo na grande área, com Vinicius Júnior a ser exímio na cobrança do penálti, aos 83 minutos.

Nos bávaros, destacou-se o avançado Thomas Müller, face ao 150.º encontro pelo Bayern na 'Champions', tornando-se, assim, no terceiro jogador a atingir este marco por um único clube, depois da Xavi Hernández, pelo FC Barcelona, e Iker Casillas, pelo Real Madrid.

O encontro da segunda mão está agendado para 8 de Maio, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid.

Na quarta-feira, os alemães Borussia Dortmund recebem os franceses do Paris Saint-Germain, que contam com os lusos Danilo Pereira, Nuno Mendes, Vítor Ferreira e Gonçalo Ramos, no Signal Iduna Park, em Dortmund, pelas 20:00, em jogo da primeira mão das 'meias'.

A final realiza-se em Wembley, em 1 de Junho, com o vencedor a suceder aos ingleses do Manchester City.