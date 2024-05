Exercício com operadores do Comando Operacional da Madeira e engenheiros da ARDITI "foi uma mais-valia"

No passado dia 3 de Abril, foi efectuado um exercício com operadores do Comando Operacional da Madeira (COM) e com os engenheiros da Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI) com a finalidade de treinar os operadores com os Alfas Exteriores e Interiores.

Este projecto de SANT (Sistemas Aéreos Não Tripulados), subordinado ao protoloco Sentinela Atlântica que estabelece uma cooperação entre o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), o Governo Regional da Madeira, a Universidade da Madeira e a ARDITI, tem como objectivo o desenvolvimento de novos SANT e melhoria da sua capacitação já em uso nas Forças Armadas.

Os SANT Alfa, equipados com sensores para várias funcionalidades na identificação de alvos de interesse, estão a ser desenvolvidos para missões de reconhecimento, monitorização, inspecção e vigilância em espaços exterior e interior.

Este exercício, que decorreu na Ribeira da Janela, Porto Moniz, teve duas actividades distintas: uma primeira, com o Alfa Interior, com o objectivo de identificar objectos ou pessoas dentro de um túnel sem iluminação ou com pouca iluminação; e uma segunda actividade, com o Alfa Exterior, para visualizar uma escarpa e efectuar vários varrimentos para testar manobras na eventual possibilidade de existir um corpo à deriva.

"Este tipo de treino foi uma mais-valia para a avaliação do desempenho destas aeronaves e para o feedback dos operadores do COM", revela o Comando Operacional da Madeira.