Exercício físico é receitado para minimizar sintomas e ajudar a curar patologias

O entrevistado do DIÁRIO-DESPORTO trabalha há vários anos como personal trainer, sendo especializado em biomecânica muscular e exercício físico destinado a doentes oncológicos, exercendo a sua profissão actualmente como coordenador numa clínica que recebe vários pacientes com diversas patologias e outros que recorrem aos seus métodos como aposta na prevenção.



Em resposta ao DIÁRIO, Afonso Franco admite que o número de pessoas que procuram o exercício para superar ou minimizar o impacto de algumas doenças tem aumentado, explicando que as gerações anteriores à década de 90 ainda precisam de uma recomendação médica para procurar este tipo de assistência, por ainda encararem como um luxo.



“A própria sociedade em si está a mudar nesse sentido. As pessoas da geração de noventa para a frente já encaram o exercício como um símbolo de qualidade de vida, enquanto nas anteriores ainda é visto como um luxo e, dessa forma, dependem mais do aconselhamento da comunidade médica para começar a praticar”, salientou o treinador na entrevista presente no canal do DIÁRIO no Youtube.



De acordo com o profissional da área desportiva “muitas pessoas procuram o ginásio para ajudar a tratar uma doença, por exemplo, tendência a ter algum problema cardíaco, que pede um cuidado a nível do peso” e, ao mesmo tempo que “o corpo está a ter benefícios para o propósito inicial também está a ter noutros campos, nomeadamente, a nível da saúde mental.”

Quando questionado sobre que doença em específico tem recebido mais procura, não hesitou em responder que nos últimos cinco anos é o cancro, fruto da sua especialização e de um voto de confiança que tem vindo a aumentar na comunidade médica em relação ao exercício físico, ministrado por profissionais cada vez mais capacitados, como um aliado na luta, que para o treinador não termina depois da cura.

“Não é só salvar uma vida, mas também ter a preocupação de perceber que depois de estar curada, o que felizmente tem acontecido cada vez mais, como é que vai ser a sua qualidade de vida em detrimento das condicionantes que tem devido às cirurgias e tratamentos."

Para Afonso Franco é bastante importante que haja políticas que apoiem o exercício físico com qualidade, levando a criar uma cultura de maior exigência entre os profissionais da área, disponibilizando formações e reconhecendo o investimento que muitos fazem nesse sentido, levando a que “as pessoas atribuam mais credibilidade e percebam que o exercício é fundamental”.

“Uma sociedade mais activa vai ter menos problemas de saúde e, com menos problemas de saúde, não é preciso o governo gastar tanto dinheiro nessa área”, destacou.



Veja a entrevista na íntegra disponível em: