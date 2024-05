Rio Ave vence Vitória de Guimarães e dá passo decisivo rumo à manutenção

O Rio Ave venceu hoje por 2-1 o Vitória de Guimarães, na 32.ª jornada da I Liga de futebol, e deu um passo decisivo rumo à manutenção, enquanto os vimaranenses podem perder terreno na luta pelos lugares cimeiros.

Em Vila do Conde, Joca adiantou o Rio Ave com um golo aos 37 minutos, com a equipa da casa a aumentar a vantagem aos 56, por intermédio de Boateng, enquanto Nuno Santos, aos 90+4, apontou o tento do Vitória de Guimarães.

Com este resultado, o Rio Ave passa a somar 35 pontos, no nono lugar, mais sete do que o Portimonense, 16.º e em lugar de play-off de manutenção, e tem a permanência praticamente assegurada, enquanto o Vitória de Guimarães é quinto, com 60 pontos, a dois do Sporting de Braga, quarto, e a três do FC Porto, terceiro, equipas com menos um jogo, e pode perder terreno para os adversários diretos.