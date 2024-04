Muitos atletas em Câmara de Lobos “é problema bom”

Miguel Albuquerque marcou três penáltis numa das balizas no novo campo do Ribeiro Real em Câmara de Lobos, mas só um é que entrou, nada que impeça o governante de continuar a sua jornada, considerando que o crescimento do número de atletas em Câmara de Lobos “é problema bom” justamente por verificar que os jovens do concelho têm actividade física ou estão "ligados às artes", oportunidades, sublinhou, que os antepassados não tiveram por falta de infra-estruturas desportivas. Agora é outro tempo.

Palavras que aconteceram há pouco na visita que o governante efectuou ao novo campo do Ribeiro Real que vem libertar parte da actividade que acontece no Campo do Carmo que segundo o chefe do executivo estava “saturado”.

A obra de construção do Campo de Futebol do Ribeiro Real iniciou-se em Janeiro de 2023, tendo sido concluída em cerca de 16 meses e representou um investimento de 6,5 milhões de euros do Governo Regional da Madeira.